Milan nærmere mesterligaspill etter 7-0-seier

Dermed kan kroaten sette ekte «hat trick» opp på skrytelisten. For å kunne gjøre det må de tre scoringen komme uavbrutt av pause eller mål fra andre spillere.

Før Rebic satte sine scoringer hadde allerede Theo Hernández scoret to ganger, hvorav en etter målgivende fra Rebic, mens Brahim Díaz og Franck Kessie scoret hver sin gang.

Milan har én gang tidligere vunnet mer på bortebane. I mai 1955 slo de Genoa 8-0, ifølge Strive-kommentator Per-Jarle Heggelund.

Med to runder igjen av Serie A ser mulighetene for å sikre mesterligaspill neste sesong gode ut for Milan. De ligger på 3.-plass med like mange poeng som Atalanta, som de møter i siste serierunde, på 2.-plass. 4.-plasserte Napoli er to poeng bak, mens Juventus er tre poeng bak på 5.-plass.

Onsdag vant Juventus 3-1 mot Sassuolo. Atalanta slo Benevento 2-0, mens Napoli slo Udinese 5-1 tirsdag.

De allerede kronede seriemesterne Inter slo Roma 3-1.

