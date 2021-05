Maars Johnsen senket Nevilles Inter Miami

sport

Den norske spissen spilte sin andre kamp fra start i MLS mot laget som trenes av den tidligere Manchester United-profilen Phil Neville. Og Maars Johnsen slo til tidlig.

13 minutter var spilt da Djordje Mihailovic slo en stikker til nordmannen, som løp seg fri fra midtstopperen og satte ballen forbi keeper fra noe skrått hold.

2-0-målet kom elleve minutter senere. Romell Quioto løp seg fri på venstrekanten etter et brudd, og han slo inn til Maars Johnsen, som lekkert flikket ballen forbi keeper ved første stolpe.

Maars Johnsen og Montreal fikk flere utfordringer i bortekampen enn de hadde regnet med. l starten av annen omgang måtte kampen stoppes på grunn av flere lynnedslag i nærområdet.

Uværet gjorde at kampen ble satt på pause i to timer og 20 minutter, men CF Montreal klarte likevel å holde unna og vinne 2-0. Keeper James Pantemis bidro sterkt til det, og han holdt nullen for første gang i en MLS-kamp.

Seieren gjør at Montreal topper MLS' østre avdeling etter fem kamper, men der er det svært tett. Ronny Deilas lag New York City tar seg opp til 1.-plassen med seier hjemme mot Toronto FC lørdag.

Mars Johnsen har startet to kamper for Montreal og blitt byttet inn i de tre øvrige.

Jakob Glesnes og Philadelphia Union ligger på 9.-plass i avdeling øst med fem poeng fra like mange kamper. Onsdag ble det 1-1 hjemme mot New England Revolution i en kamp med to sene scoringer. Glesnes spilte hele kampen i Unions forsvar.

(©NTB)