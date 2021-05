Ewan med ny Giro-seier – spurttrøbbel for Sagan

sport

En overmodig Fernando Gaviria prøvde seg på et rykk med over 300 meter igjen, men colombianeren ble enkelt tatt igjen før målstreken. I stedet var det Ewan som kunne juble for sin andre Giro-seier på tre dager.

Totalt er australieren oppe i fem etappetriumfer i det italienske Grand Tour-rittet siden debuten i 2016. Fredag vant Lotto Soudal-rytteren med en sykkellengde foran hjemmehåpet Davide Cimolai.

Under spurten holdt Sagan på å kjøre inn i gjerdet. Slovaken virket også å ha teknisk trøbbel.

Tobias Foss kom i mål sammen med hovedfeltet. 23-åringen fra Vingrom utenfor Lillehammer er blitt Jumbo-Vismas best plasserte rytter i sammendraget etter sju etapper. Torsdag skuffet lagets kaptein George Bennett stort og raste nedover resultatlistene.

Foss er nummer 17 sammenlagt og har 1.53 minutter opp til den ungarske lederen Attila Valter fra FDJ-laget. Nærmeste utfordrer er Remco Evenepoel (Belgia) med sine elleve sekunder bak ledertiden.

Bruddtrioen Simon Pellaud (Sveits), Umberto Marengo (Italia) og Mark Christian (Storbritannia) ble kjørt inn med 17 kilometer igjen.

Den sjuende etappen i Giroen var av det flate slaget over 181 kilometer og gikk mellom Notaresco og Termoli.

Giro d'Italia fortsetter lørdag med en kupert etappe på 170 kilometer. Den starter i Foggia og har målgang i Guardia Sanframondi.

(©NTB)