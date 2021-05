Ronaldo og Cuadrado skjøt Juventus tilbake til fjerdeplass

sport

Ronaldo var førstemann på scoringslista i den for Juventus svært viktige kampen. Den portugisiske storscoreren satte sin egen retur i målet etter at han misbrukte muligheten fra 11-metersmerket.

Romelu Lukaku noterte seg for sitt 23. ligamål for sesongen like etter halvtimen spilt. I motsetning til Ronaldo tok Lukaku vare på muligheten fra straffemerket og sendte kontant utligningen i nettmaskene.

Juventus fortsatte å presse på, og på overtid i 1. omgang sendte Juan Cuadrado hjemmelaget i føringen igjen.

Mot slutten av kampen så det bekmørkt ut for hjemmelaget da Giorgio Chiellini presterte å sette ballen i eget nett. Men lysten på mesterligaspill også neste sesong oste fra Juventus-spillerne, og med to minutter igjen av ordinær tid fastsatte Cuadrado resultatet fra straffemerket.

Dermed lever drømmen om en topp-fire-plassering i beste velgående for Ronaldo og co. Juventus ligger på 4.-plass, med én kamp mer spilt enn Napoli som er to poeng bak.

(©NTB)