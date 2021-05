Kjempedrama da keeper-Alisson headet hjem seieren: – Skulle ønske faren min var her

sport

Han løp opp på en corner på overtid og reddet seieren med en flott nikk. Etterpå var det ville scener ute på gresset. Alisson hadde gledestårer i øynene da han mottok gratulasjon etter gratulasjon, og Jürgen Klopp ga keeperen en bjørneklem.

– Jeg kunne ikke vært lykkeligere enn jeg er nå. Jeg skulle bare ønske at faren min var her for å oppleve dette, sa Alisson til Sky Sports. Faren hans druknet hjemme i Brasil i februar.

– Jeg har holdt meg unna intervjuer i lang tid fordi følelsene blir for sterke. Nå vil jeg takke alle for støtten jeg har fått. Man kan ikke forklare slike ting som dette. Det er fotball, rett og slett.

Det var 38. gang at Liverpool scoret vinnermålet i en Premier League-kamp i 90. minutt eller senere. Det er 13 flere enn noen annen klubb har gjort.

– Vi kommer til å se dette målet om og om igjen, for det betyr så mye for oss. Det gjelder ikke bare mesterligasjansene, men Alli og alt han har vært gjennom. Vi er så glad i ham, og han har vist en styrke i sorgen som jeg aldri har opplevd, sa lagkamerat Thiago.

Trodde ikke det han så

Leicester (66 poeng) og Chelsea (64) ligger foran Liverpool (63) to runder før slutt. De fire beste på tabellen er sikret mesterligaspill til høsten. Femmeren får plass i europaligaen.

Seriemester Manchester City og byrival Manchester United er sikret å ende i topp fire.

– Denne kampen var sesongen vår i et nøtteskall. Vi spilte bra, men ble straffet for vår første feil og måtte jobbe som gale. Til sist måtte Alisson ordne opp, med en utrolig heading. Jeg trodde nesten ikke det jeg så, sa manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Vi er fortsatt med. Det er bare fotball, men det betyr alt for oss.

Sint Allardyce

Hal Robson-Kanu var sikker alene med Liverpool-keeper Alisson etter et kvarters spill. Det gjorde at allerede degraderte WBA tok ledelsen.

Mo Salah hadde en litt større utfordring da han ordnet 1-1. Egypteren bredsidet ballen inn fra 17-18 meters hold etter at Saido Mané hadde stjålet ballen i farlig posisjon.

– Hal kunne hatt hattrick i dag, men ble stoppet av godt forsvarsspill og godt keeperspill, pluss dommerne. Og jeg aner ikke hvorfor målet vårt i 2. omgang ble annullert. Det var skammelig, sa WBA-manager Sam Allardyce til BBC om at Kyle Bartleys nettkjenning 20 minutter før slutt ble underkjent for offside.

Serien avsluttes i løpet av dagene som kommer, og siste omgang spilles søndag 23. mai.

Liverpool har igjen Burnley (b) og Crystal Palace (h). Nøkkeloppgjøret i Champions League-jakten kan bli kampen mellom Chelsea og Leicester tirsdag.

Presset

Liverpool kunne ha kommet under 1-2 i løpet av første del av 2. omgang etter at WBA angrep piggt. Slik gikk det ikke, og målet WBA jublet for ble annullert. I stedet var det gjestene som presset knallhardt på de siste ti-tolv minuttene. Det resulterte i et par gode sjanser, men noe mål ble det ikke før Alisson tok turen over banen.

Liverpool slo Manchester United på Old Trafford for noen dager siden. Sesongen har vært meget vrien for manager Klopp. Skadeomfanget ribbet ham for blant annet meget viktige forsvarsspillere. Størst har savnet etter Virgil van Dijk vært.

Han forsvant med en alvorlig kneskade i oktober og er trolig ikke tilbake i spill før noe utpå sommeren.

