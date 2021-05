PSG holdt liv i håpet om seriegull – Melings lag rykket ned

sport

PSG knuste Reims 4-0. Det betyr at Lille trolig må slå Angers borte i siste serierunde for å bli mester.

For Birger Meling og hans lagkamerater i Nîmes er håpet om å berge plassen ute. Etter 2-5-tapet mot Lyon er det fem poeng opp til kvalifiseringsplassen.

PSG herjet mot et Reims-lag som måtte spille 80 minutter i undertall etter at Yunis Abdelhamid ble utvist for å stoppe Kylian Mbappés skudd med hånden. Neymar satte inn straffesparket, og siden scoret Mbappé, Marquinhos og Moise Kean.

Lille kom ikke nærmere enn et stolpetreff i en frustrerende kamp mot Saint-Étienne.

Monaco slo Rennes 2-1 og er tre poeng bak Lille. Dermed er det tre lag som går til siste runde med teoretisk sjanse til å bli mester, men i praksis står det mellom Lille og PSG. Sistnevnte møter Brest borte i siste runde søndag 23. mai.

Monaco må konsentrere seg om å forsvare tredjeplassen som gir mesterligasjanse. Lyon er ett poeng bak etter sin storseier over Nîmes, som slår følge med Dijon ned til nivå to.

