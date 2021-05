Overraskelse i Belgias EM-tropp – Haalands lagkamerat fikk plass

sport

Midtbanestjernen, som er lagkamerat med Erling Braut Haaland, har ikke spilt en kamp etter at han røk akillessenen i januar. De fleste regnet med at EM-sluttspillet kom for tidlig etter den alvorlige skaden.

Mandag sto imidlertid Witsel på listen da den belgiske troppen til sommerens fotballhøydepunkt ble presentert.

– Vi er glade for de gode nyhetene som har kommet rundt Axel og hans rehabilitering, sa landslagssjef Martinez.

– Han har fortjent å være med i troppen. Vi er overbevist om at han kan spille en stor rolle, tilføyde spanjolen.

Martinez understreket samtidig at mengden spilletid 32 år gamle Witsel får i EM vil avhenge av skadesituasjonen og utviklingen i tiden som kommer.

EM-sluttspillet starter 11. juni.

Belgias landslagskaptein Eden Hazard, som har spilt lite for Real Madrid denne sesongen som følge av skader og sykdom, var naturlig nok også med i troppen.

Det samme er velkjente navn som Romelu Lukaku og Kevin de Bruyne.

Belgia er plassert i gruppe B og skal møte Russland, Danmark og Finland innledningsvis i EM.

Slik ser troppen ut:

Keepere: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg).

Forsvarsspillere: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedrick Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Jan Vertonghen (Benfica), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe).

Midtbanespillere: Timothy Catagne (Leicester), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorghan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Angripere: Mitchy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton).

(©NTB)