Svensk svømmestjerne dropper trolig gulløvelse i Tokyo-OL

sport

I et intervju med svenske Radiosporten medgir Sjöström at det går tungt på distansen der hun tidligere har stilt hele verdenseliten til veggs.

– Jeg håper selvsagt at butterflysvømmingen helt plutselig skal fungere. Men jeg er ikke veldig forhåpningsfull til at det skal fungere fram til OL. Det blir vanskelig, sier svømmestjernen.

Så sent som i januar pådro Sjöström seg et brudd i albuen. Det medførte at hun ikke kunne trene butterfly før i forrige uke.

Nå tyder alt på at fokuset blir lagt på 50 og 100 meter fri fram mot sommerlekene i Japan i juli og august.

– Jeg er veldig glad for at frisvømmingen fungerer, i hvert fall, sier et av Sveriges aller største gullhåp.

Sjöström tok sølv og bronse på henholdsvis 200 og 100 meter fri under OL i Rio de Janeiro i 2016.

(©NTB)