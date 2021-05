6000 Tokyo-leger advarer mot presset helsevesen – krever OL-avlysning

sport

Legenes advarsel og klare oppfordring framkommer i et åpent brev til statsminister Yoshihide Suga. Brevet ble skrevet 14. mai, men ble først gjort offentlig mandag, melder Reuters.

Det er foreningen som representerer de 6000 legene, som har rettet henvendelsen til japanske myndigheter.

«Vi ber innstendig om at myndighetene overbeviser IOC om at det blir vanskelig å avholde OL, og at det oppnås en beslutning om å avlyse lekene», heter det i brevet.

«De medisinske institusjonene som håndterer covid-19 har hendene fulle og har nesten ingen ledig kapasitet», lyder det videre.

Heteslag

Videre blir de vist til at legene i Tokyo går inn i en sommerperiode der pågangen tradisjonelt blir stor av pasienter som får helseproblemer i varmen. Dersom OL bidrar til at flere mennesker dør, vil «Japan bære hele ansvaret», skriver legene.

Andre medisinske grupperinger og helseeksperter har også uttrykt bekymring rundt avviklingen av OL den siste tiden. Med to måneder igjen til ilden tennes, står Japan midt i en ny smittebølge.

I forrige uke gikk også en nasjonal legeforening, som representerer leger på sykehus fra ulike deler av Japan, ut med et klart krav om at OL må avlyses.

«Det er umulig å holde et trygt og sikkert OL under pandemien», het det i den uttalelsen.

Motstand i folket

Også i den japanske befolkningen er motstanden mot sommerlekene stor. I en meningsmåling gjennomført av avisen Asahi Shimbun sa 80 prosent av de spurte at de skulle helst OL bli utsatt eller avlyst.

Sist fredag forlenget japanske myndigheter unntakstilstanden som er innført i en rekke regioner i landet. Det grepet er tatt for å bekjempe den siste bølgen med virussmitte.

Økningen i smittetilfeller den siste tiden har satt landets helsevesen under press.

OL-arrangørene i Tokyo mener tøffe smitteverntiltak, inkludert hyppig testing, skal sørge for at lekene gjennomføres på en trygg måte.

OL skulle vært arrangert i fjor, men måtte da skyves på som følge av virussituasjonen.

Japan har slitt med å få fart på vaksineringen av landets befolkning. Mindre enn to prosent er så langt fullvaksinerte. Samtidig er det nå igangsatt massevaksinering.

(©NTB)