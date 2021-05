Nye vinnersjanser for Ruud i Genève – åpner mot Sandgren onsdag

sport

Nordmannen gikk inn i turneringen med tredje høyest ATP-rangering blant dem som er med, og tirsdag røk hjemmefavoritten Roger Federer ut mot Pablo Andujar.

Dermed blir det ikke noe stormøte i semifinalen for Ruud, der Snarøya-gutten kunne møtt Federer for en kamp om finalebillett om begge hadde vunnet sine to første kamper i turneringen.

I Ruuds første kamp skal han spille mot amerikanske Sandgren, som var i kvartfinalen i Australian Open i 2020. Onsdagens oppgjør er det første møtet mellom Ruud og Sandgren på ATP-touren.

Ruud falt ned til 21.-plass da ATP-rankingen ble oppdatert mandag, men etter Federers exit er det bare Denis Shapovalov som ligger foran Ruud på rankingen blant dem som er igjen i turneringen. Canadieren er ranket som nummer 15 i verden og kan først møte Ruud i en eventuell finale.

(©NTB)