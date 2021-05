Sagosen kvitt infeksjonen: Klar for mesterliga på tidligere hjemmebane

sport

Han har stått over noen kamper i det siste på grunn av infeksjonssykdom, men gjorde comeback på banen i en seriekamp lørdag.

I et intervju med lokalavisen Kieler Nachrichten tirsdag melder Sagosen seg klar til den viktige mesterligakampen denne uken.

Han forlot PSG for snart et år siden. Champions League-returen på hans tidligere hjemmebane vest i Paris, blir det første møtet med gamleklubben.

– Dette blir som en finale. Det er klart at det blir litt spesielt, men jeg tror PSG-spillerne også er glade for at jeg er frisk igjen, sier Sagosen.

Kiel vant hjemmekampen 31-29 etter ti Kiel-mål av Harald Reinkind. Sammenlagtvinneren er sikret plass i Final Four-sluttspillet i Köln i midten av juni.

Kiel vant mesterligaen i romjula og jakter på en dobbel.

Sagosen skal spille OL i juli og august. Den tyske serien avsluttes ikke før i slutten av juni. Etter det får landslagsspillerne en ukes sommerferie før OL-samlingen tar til. Avreise til Japan er satt til 12. juli.

