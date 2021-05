United rotet bort seieren mot Fulham

sport

Dermed trenger United enten hjelp fra andre lag eller poeng i siste kamp for å sikre 2.-plassen i Premier League. Seier mot Fulham ville gjort at Ole Gunnar Solskjærs menn befestet posisjonen.

United hadde god kontroll på tirsdagens kamp, men ble straffet etter å ha sløst med sjansene i annen omgang. Joe Bryan fikk stå alene i United-feltet og heade inn utligningsmålet kvarteret før slutt.

– Det var fint å få et mål. Alle vet at vi har hatt en veldig tøff sesong, og jeg synes vi fortjente minst et poeng i kveld, mente Bryan.

Men før hans scoring var det lite som tydet på at Fulham skulle få med seg poeng fra et Old Trafford der det var publikum for første gang siden koronautbruddet i mars i fjor.

Heldig Cavani-mål?

Ivan Cavaleiro brente riktig nok en kjempesjanse alene med David de Gea sent i første omgang, men det meste handlet om United.

Det var spilt bare 14 minutter da Cavani for første gang viste seg fram med scoring for Old Trafford-publikummet. Han fikk en lang ball fra de Gea, så at Fulham-keeper Alphonse Areola sto langt ute og sendte ballen i en bue over keeperen fra om lag 40 meters hold.

Målet ble undersøkt av VAR for å se om Bruno Fernandes var borti ballen før Cavani fikk den, ettersom spissen var i offside da de Gea spilte ballen ut. VAR-dommerne konkluderte med at United midtbanestjerne var på ballen, og dermed ble det scoring.

– For å være helt ærlig, kjente jeg ikke berøringen. Dommeren sa at jeg var borti ballen. Jeg bryr meg egentlig. Det viktigste er at ballen gikk i mål, ikke hvem som scorer eller slår den målgivende pasningen, sa Fernandes til BBC.

Misset

Særlig i annen omgang skapte United store sjanser til å øke ledelsen, men verken Fernandes eller Mason Greenwood lyktes fra godt hold.

Fernandes forsøkte seg med noen gode skuddforsøk, men Areola var med på notene. Dessuten sendte portugiseren et frispark like utenfor etter 50 minutter.

Etter 72 minutter bommet Greenwood alene med keeper, mens Fernandes hamret den påfølgende returen like utenfor stolpen.

– Vi presset og hadde mange sjanser, men vi klarte ikke å vinne. Du skyter, du prøver, og ballen går ikke alltid inn. Vi skal ta oss sammen og fokusere på neste kamp, sa Fernandes.

Og selv med 1-1 tyder det meste på at United skal sikre seg 2.-plassen Premier League. Bare Leicester har teoretisk mulighet til å ta igjen Solskjærs lag.

Uniteds norske manager holdt for øvrig tale for supporterne etter kampen, og tilskuerne ble applaudert av hele laget.

(©NTB)