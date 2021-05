FIS tar grep rundt uklart regelverk – har fått Klæbo-råd

sport

Det er NRK som får bekreftet at det den siste tiden har pågått en gjennomgang av regelverket i internasjonalt langrenn. Det internasjonale skiforbundet (FIS) står naturlig nok i spissen for prosessen.

Til grunn for arbeidet som nå gjøres ligger en erkjennelse av at dagens regelverk ikke holder ønsket presisjonsnivå.

– Vi har fått innspill på at ordlyden i regelverket kan misforstås. Det må kunne forstås både av jurister og ikke-jurister. Det gjelder for eksempel definisjonen av obstruksjon, sier Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS, til NRK.

Han bekrefter at episoden som førte til at Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra gullet på VM-femmila sist sesong, har vært en del av gjennomgangen som nå gjøres.

Klæbo har selv bidratt med sine innspill.

– Vi som idrettsutøvere har også krav på rettssikkerhet. Da er det viktig at det foreligger lover og regler som holder mål, og som er i takt med tiden og de situasjoner som oppstår eller kan oppstå. Dette er bra for løperne, og det applauderer jeg. Samtidig er det litt på tide at dette skjer, sier langrennsstjernen.

