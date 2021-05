Korona-ensomhet gjorde at Leine og Sævik forlot profflivet i utlandet

sport

Leine bytter ut profflivet i engelske Reading med spill for Rosenborg. Sævik forlater storklubben Wolfsburg til fordel for Avaldsnes. Begge to har fått heltidskontrakter som proffer i Toppserien.

De er to av flere landslagsspillere i sin beste alder som bytter ut profflivet i utlandet med spill i Norge.

– Det er summen av flere ting som ligger bak. Jeg har vært i utlandet i to år nå. Det er pandemi, og det gjør det ikke så lett. Du er ganske alene i utlandet. Jeg føler at jeg nå har opplevd det, så nå er det godt å komme hjem, sier Sævik til NTB.

– Vanskelig å bo alene i utlandet

Hun har spilt for storklubbene Paris-Saint Germain og Wolfsburg, men er nå Avaldsnes-spiller i minst to år.

– Korona er litt med i beregningen, men det er uansett vanskelig å bo alene i utlandet. Jeg har gjort det i to år, og føler det kommer til å bli greit å flytte hjem, sier hun.

Da hun først skulle hjem, var det ikke aktuelt å bosette seg et annet sted enn på Vestlandet nær familien. Derfor ble tilbud fra andre klubber i Norge avvist. Sævik sier det var et vanskelig valg å ta.

– Ja, det er jo det. Du går fra en toppklubb i Europa, en av de beste klubbene, og så tilbake til Norge. Så det er et tøft valg å ta, men jeg tror jeg kommer til å klare å prestere på samme nivå, sier hun.

Rosenborg fristet Leine

Leine varslet tidligere i mai at hun ville hjem, og onsdag kunne Adresseavisen melde at Rosenborgs hardtsatsende kvinnelag blir hennes arbeidsgiver iallfall ut 2022.

– Korona var en faktor for å dra hjem til Norge, det har vært tungt å være så langt borte fra kjæreste og familie uten å ha hatt mulighet til å treffe de. Jeg er veldig klar for å bo og spille i Norge igjen, sier Leine til NTB.

– Jeg har hatt interesse fra flere klubber, men det var Rosenborg som trigget meg mest, og jeg følte at det var de som traff meg mest på det sportslige og på det personlige, sier Leine.

Kult å få spille for RBK

– Jeg synes det er utrolig kult å få spille for Rosenborg som er en så stor klubb, og jeg gleder meg til å møte alle jentene, legger hun til.

Hun har savnet trygge rammer hjemme i Norge. Koronapandemien, med isolering og strengt regime, har preget hennes to år i Reading.

Rosenborg har satset knallhardt på kvinnelaget, og tok sølv i debutsesongen i fjor. En annen hjemvendt utenlandsproff, Kristine Minde, er gravid og utilgjengelig i år.

Likevel er det et sterkt Rosenborg-lag som nå forsterkes ytterligere.

– Det er klart gullambisjonene trigget meg, og jeg håper at jeg kan være med på å få den drømmen i oppfyllelse, sier Leine.

Vil fortsette på landslaget

Hun har vært del av Martin Sjögrens landslag, og håper hun kan fortsette med det selv om hun spiller i Norge.

– Jeg tror og håper at mine muligheter for å være med på landslaget er de samme, uavhengig av hvilket land jeg er i, sier Leine.

Også Sævik sier hun vil gjøre alt for å forsvare en plass i landslaget.

– Jeg forsvarte en plass der da jeg spilte i Kolbotn også, og jeg er ikke en dårligere fotballspiller fordi jeg spiller i Avaldsnes enn i Wolfsburg. Jeg tenker at hvis jeg presterer på kamp og i samlinger, må de vurdere meg, sier hun.

Sjögren må forholde seg til at flere av hans spillere nå har meldt flytting hjem til Norge. Christine Redisch Kvamme og Vilde Bøe Risa er to andre utenlandsproffer som skal spille i Toppserien denne sesongen.

