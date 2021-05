Digitalt NFF-ting skal ta stilling til Qatar-saken: – Det eneste fornuftige

sport

– Smittesituasjonen er årsaken til at det også denne gang er besluttet digital gjennomføring, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, i en pressemelding.

For to uker siden opplyste NFF at de ønsket fysisk oppmøte på det ekstraordinære tinget som skal avgjøre Norges holdning til neste års fotball-VM i Qatar. Boikottforkjempere har hele veien ment at det burde holdes digitalt for at så mange som mulig kan delta.

Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse (NSA) er fornøyd med avgjørelsen.

– Det er veldig bra. Det var det eneste fornuftige å gjøre gitt situasjonen og restriksjonene som eksisterer, skriver Sandvik i en SMS til NTB.

– Jeg ser fram til gode debatter i klubber, kretser, interesseforeninger, i mediene og i sosiale medier fram til 20. juni, legger han til.

Stemmehjelp

NSA jobbet for å rigge til med stemmehjelpere for de klubbene som ikke kunne stille opp på et fysisk ting i Oslo.

– Det høres ut som NFF har lyst til å påvirke litt ekstra. Det er uredelig så lenge klubbene kommer med representanter som har et mandat fra sin klubb, sa Espen Viken i NSA da.

NFFs beslutning gjør at alle får delta via digitale løsninger 20. juni.

– Som varslet har styret vurdert om forbundstinget skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi er i samme situasjon nå som vi var i ved det ordinære forbundstinget i mars, som også ble gjennomført digitalt, sier Anderssen.

Rapporten

Flertallet i Qatar-utvalget som tirsdag la fram sin rapport, mener at en boikott av fotball-VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å bedre situasjonen i landet.

Blant utvalgets 14 medlemmer var det kun NSAs to utvalgsmedlemmer som vil holde Norges herrelandslag hjemme hvis det kvalifiserer seg for VM.

– Forhåpentligvis vedtar Fotball-Norge en boikott som setter en grense for hva norsk fotball kan være med på, sier Sandvik.

