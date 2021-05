Fredrikstad avgjorde på tampen – full pott etter to kamper

sport

Nicolay Solberg ga Fredrikstad en tidlig ledelse i klubbens første hjemmekamp tilbake på nivå to etter tre sesonger i 2. divisjon. Erlend Hustad utlignet, og gjestene fra Sandnes var best i den andre omgangen.

Kjetil Rekdals HamKam-lag så dermed ut til å bli eneste lag med seks poeng etter to kamper, men Fredrikstad-stopperne ville det annerledes.

To minutter før slutt forserte først innbytter Love Reuterswärd til dødlinja og slo skrått ut i feltet. Midtstopper Ayoub Aleesami skjøt i nærmeste stolpe, men ved den andre stolpen dukket makker Nielsen opp og satte inn returen.

Senket gamleklubben

– Helt sinnssykt. Vi var gode i første omgang. Etter pause ble vi løpende en del mellom, men vi sto på hele veien og avgjorde til sist, sa Nielsen til Discovery etter å ha blitt matchvinner mot gamleklubben.

Dermed kunne det fåtallige publikummet på Fredrikstad stadion juble, selv om det lenge så mørkt ut.

– De første 30 minuttene i 2. omgang hang vi i tauene, men jeg er imponert over at gutta gravde fram noen krefter mot slutten. Etter å ha blitt kjørt så tøft var jeg glad for det ene poenget, men det ble tre, sa Fredrikstad-trener Bjørn Johansen.

Utrolig surt

I onsdagens øvrige kamper tok Grorud og Åsane sine første poeng med 1-0-seirer over henholdsvis Strømmen og Ull/Kisa. Sandnes Ulf er eneste lag med null poeng.

– Det er utrolig surt. Vi kjørte fullstendig over dem i 2. omgang, sa Ulf-trener Steffen Landro til Discovery etter tapet i Fredrikstad.

Martin Høyland ble matchvinner for Grorud, Stian Nygard for Åsane.

