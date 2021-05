Hele Sandefjord-troppen i karantene

sport

Det opplyser klubben på sitt nettsted.

Årsaken til karantene er at en person i klubben har hatt nærkontakt med en koronasmittet person. Samtlige spillere og ledere knyttet til A-laget må være i karantene fram til denne personen får svar på sin koronatest.

Dersom testen skulle være positiv, må hele Sandefjord-laget i karantene i sju dager og levere negativ test for å kunne trene igjen. Det vil i så fall bety at det spøker for tre eliteseriekamper i neste uke.

Sandefjord spiller bortekamp mot Tromsø 2. pinsedag (mandag), hjemme mot Rosenborg torsdag og borte mot Vålerenga neste søndag.

– I verste fall ryker alle de tre kampene kommende uke. Men vi krysser fingrene for negativ test og at laget kan fortsette å trene igjen i morgen (fredag) fram mot kampen mot Tromsø, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen til Sandefjords Blad.

(©NTB)