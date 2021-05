Mbappé avgjorde da PSG vant cupen igjen

sport

Mbappé var den store spilleren på Stade de France. Han la opp til ledermålet i det 19. minutt, scoret målet som punkterte kampen og hadde også en lobb i tverrliggeren.

Ledermålet kom etter en stygg tabbe av Monaco-stopper Axel Disasi. Han greide ikke å håndtere en pasning fra egen keeper, mistet ballen til Mbappé rett utenfor egen 16-meter og så den unge superstjernen servere Icardi på åpent mål.

Etter pause var PSG heldig da et innlegg fra Gelson Martins lurte keeper Keylor Navas og traff tverrliggeren.

For supporterne

Mbappé punkterte kampen i det 81. minutt med assist fra Angel Di Maria.

– Vi jobber hver dag for å oppleve denne typen følelse, belønning og anerkjennelse, sa Mbappé.

– Det er et resultat av arbeidet hele gruppen legger ned, og støtteapparatet. Alle som jobber for oss og for klubben, og selvsagt også tilhengerne som ikke kunne være her. Vi tenker mye på dem, og denne tittelen er for dem også.

Tittelgrossist

PSG vant cupen for sjette gang på de sju siste sesongene. Klubben har vært i finale hvert år siden 2015. Monaco har ikke vunnet den franske cupen siden 1991, som er året da laget fra fyrstedømmet forrige gang var i finale.

Paris Saint-Germain har fortsatt sjansen til å bli seriemester for fjerde år på rad og åttende gang på ni år, men Lille er ett poeng foran før siste serierunde søndag. Da spiller Lille borte mot Angers, PSG borte mot Brest.

