Thorstvedt i fyr og flamme for Genk – hattrick i 4-0-seier

– Det er helt sykt deilig, og så i en så viktig kamp. Det er stort for meg. Jeg har aldri scoret hattrick før, så det smakte utrolig godt, sier Thorstvedt til NTB etter de tre målene mot torsdag.

Med 2.-plass har Genk sikret seg kvalifiseringsspill til Champions League neste sesong. Med fire seirer og en uavgjort i sluttspillet meldte laget seg på i gullkampen, men Brugge holdt unna og sikret seriegullet torsdag kveld.

Genk kan takke Thorstvedt for seieren torsdag, for nordmannen scoret de tre første målene.

* 1-0 lå i nettet like før pause. Thorstvedt fikk ballen i beina på 16 meter og plasserte den i lengste hjørnet.

– Nærmest som en pasning, sier Thorstvedt.

Enkelt

* 2-0 var et faktum like etter pause. Han kunne bare spasere ballen i mål fra fem meter etter at Antwerpen-keeper Jean Butez tapte en duell mot Paul Onuachu.

– Det enkleste målet jeg har scoret, noensinne.

* 3-0 og Thorstvedts tredje satt i nettet etter 64 minutter. Han fikk ball i bakrom av Onuachu og satte ballen i motsatt hjørne alene med keeper.

– Det var en scoring som var ganske ulik meg, men selvfølgelig utrolig deilig.

Cyriel Dessers fastsatte resultatet til 4-0 like før full tid, men det var rogalendingen som var den store snakkisen etter nok en glimrende kamp.

Brugge mester

Thorstvedt har nå scoret sju mål på 29 kamper denne sesongen, og seks av dem har kommet siden 4. april, på de siste åtte kampene.

– Det er lang nei ved til jorda nå, sier han og ler på spørsmål om hvordan det er oppe på månen, etter hans sterke prestasjoner i det siste.

Genk la press på Brugge i kampen om å bli seriemester, men gullhåpet brast noen timer senere da Brugge spilte 3-3 og tok det nødvendige poenget borte mot Anderlecht. Dermed kunne klubben feire sin 17. serietittel.

Brugge ledet 3-1 i Brussel, men Jacob Bruun Larsen utlignet for Anderlecht på overtid. Brugge er tre poeng foran Genk før lagenes innbyrdes møte i siste runde, men vil bli mester ved poenglikhet fordi det da vil være stillingen i grunnserien som avgjør.

