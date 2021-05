Fifa vil vurdere fotball-VM annethvert år

sport

Fredag sa 166 av 188 medlemsland i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ja til å utrede mulighetene for å ha VM annethvert år. Avstemningen ble gjort i forbindelse med Fifas heldigitale kongress.

Siden oppstarten i 1930 har regelen vært fire år mellom hvert verdensmesterskap. Tanken om et kortere intervall har vært luftet av tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger, som i dag jobber som utviklingssjef i Fifa.

På kongressen var det Saudi-Arabia som la fram forslaget om å undersøke saken nærmere. Det ble vedtatt med klar margin.

– Vi tror fotballens framtid står ved et avgjørende veiskille. Alle utfordringene fotballen har stått overfor, er blitt forsterket av pandemien. Det er tid for å undersøke hvordan spillet er strukturert på et globalt nivå. Vi må overveie hva som er best for vår idretts framtid, sa Fifa-president Gianni Infantino fra talerstolen.

(©NTB)