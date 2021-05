Hovland ujevn i vinden – tre slag bak teten

sport

Hovland kom seg strålende gjennom de to første hullene på den vriene Kiawah Island-banen i South Carolina, men på de to neste fulgte en bogey og en dobbeltbogey.

Etter halvgått runde (ni hull) er han ett slag over par, men totalt er Hovland to under. Torsdag startet han årets andre majorturnering med en solid 69-runde.

Hovland ligger i øyeblikket på en delt sjetteplass. Det skiller tre slag opp til stjerneveteranen Phil Mickelson i tet. Amerikaneren er ferdigspilt for dagen.

Knallsterk vind gir spillerne store utfordringer. Hovland er regnet for å være blant de beste til å takle slike situasjoner, og det viste Oslo-gutten til gagns i innledningen fredag.

Etter et strøkent innspill fikk han birdie på første forsøk. På neste hull måtte det en redningsaksjon til for at han skulle holde seg på par. Utslaget havnet i bunkeren, og først etter tre slag lå ballen på fairwayen. Der gjorde Hovland jobben.

På de tredje hullet havnet utslaget i straffeområdet. Hovland måtte dermed kjempe for å holde det til en bogey, og det lyktes han med. Det greide han ikke på det neste hullet. Der ble det bom og dobbeltbogey etter han på veien igjen var innom bunkeren.

23-åringen fikk en ny birdie på det sjette hullet. De fire øvrige endte alle på par. Med en god siste halvdel har Hovland gode muligheter til å klatre helt opp i tetkampen.

Ingen nordmann har vunnet en majorturnering i herregolf. Det kan Hovland gjøre noe med i løpet av helgen.

