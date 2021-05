LSK uten publikum mot Viking

sport

På sine nettsider skriver LSK at pinseoppgjøret kommer litt for tidlig til at myndighetene godkjenner at det blir spilt med publikum på tribunene.

– Dessverre blir det ingen tilskuere mot Viking, men vi har et lite håp om at det kan bli åpnet opp for noen allerede mot Odd 27. mai, sier LSKs daglig leder Robert Lauritsen.

Lillestrøm er tilbake på øverste nivå etter én sesong i 1. divisjon. Romerikingene var blant lagene som fikk seriestarten utsatt, og sist helg ble det 1-3-tap i premieren borte mot Strømsgodset.

