Det er planlagt at trønderen fullfører vaksineringen i Tyskland med dose to 28. juni. Det skjer 27 dager før første OL-kamp på nesten 49 år for herrelandslaget.

En rekke andre norske Bundesliga-spillere, blant andre Harald Reinkind i Kiel, vil få det samme tilbudet.

– Det er veldig betryggende og en deilig følelse å vite at man skal få vaksine. Det kommer sikkert til å være restriksjoner i Tokyo, men vaksinen gjør at man kan føle seg litt tryggere med tanke på å unngå sykdom, sier Sagosen til NTB.

Olympiatoppen har fått vaksinedoser fra Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og starter vaksineringen av OL-folk om ikke lenge.

Sagosen kaller det «supre nyheter» at idrettsutøverne fredag ble innvilget enklere karantenebestemmelser.

– Ikke noe er bedre enn dette, og det gjør at vi forhåpentlig kan ta OL-oppkjøringen i Norge, sier Sagosen.

Utøvere som skal til OL og Paralympics i Tokyo, samt nødvendig støttepersonell, får unntak fra kravet om opphold på karantenehotell etter utenlandsreiser. Utøverne må fortsatt være i karantene fram til de har testet negativt på en koronatest som er tatt tidligst tre dager etter ankomst til Norge.

Sagosen var nylig syk en uke med ganske høy feber. Han lå til sengs i flere dager og gikk ned fire kilo.

Onsdag forsvant Kiel ut av mesterligaen etter tap for Paris Saint-Germain i kvartfinalen. Det skjedde snaut fem måneder etter at Sagosens lag vant forrige sesongs turnering.

Kiel leder Bundesliga og er klar for cupsluttspillet (fire lag).

