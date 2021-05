Danske presentert som Branns nye sportssjef

sport

Jacobsen kommer fra jobben som sportssjef i Esbjerg, der han ble ansatt i 2018. Klubben rykket ned fra øverste divisjon i Danmark i 2019/20-sesongen.

– Jeg er spent og stolt over å komme til en så stor klubb som Brann. Jeg er 46 år, har arbeidet i fotballen siste seksten år. Som speider og siste årene som sportssjef. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben. Det har vært en utrolig grundig prosess som har gitt meg et godt inntrykk av klubben, sa Jacobsen via videolink på pressekonferansen lørdag.

– Jeg kommer med ambisjon om å få Brann tilbake i toppen av norsk fotball. Det må skje på rett måte. Gjennom at vi utvikler unge spillere. Vi må få dem til å prestere. Det gleder jeg meg til å bidra til, fortsatte han.

Han tar med det over stafettpinnen etter Rune Soltvedt, som forlot klubben i februar. Jacobsen trakk det lengste strået mellom tre kandidater.

– Jimmi er riktig mann for Brann fordi han har internasjonal erfaring slik at vi blir bedre på salg og kjøp. Han har fotballfaglig kompetanse. Han har jobbet med utvikling av A-lag og akademi, som er viktig for oss. Han har erfaring med både opp- og nedturer. For min egen del kan jeg si at det er ganske viktig, sa daglig leder Vibeke Johannesen på lørdagens pressekonferanse.

Brann ligger sist i Eliteserien med null poeng etter de fire første kampene.

(©NTB)