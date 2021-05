Suárez fikset Atlético Madrid-gull: – Jeg er fylt med følelser

sport

Gulldramaet i La Liga levde inn i siste serierunde, og også underveis i lørdagens kamp var det nerve og spenning. Til slutt kunne Atlético Madrid juble for 2-1-seier over Valladolid og klubbens første ligatittel siden 2014.

Real Madrid slo til slutt Villarreal med samme sifre, uten at det hjalp noen verdens ting i gullduellen.

Atletivo hadde nemlig alt i egne hender foran den siste serierunden. Med to poengs forsprang til byrivalen, ville seier garantere gullfeiring. Det sørget Luis Suárez for.

– Jeg er fylt med følelser, sa 34-åringen til TV-kanalen Movistar etter kampen.

Uruguayaneren ble hentet til Atletico fra Barcelona foran denne sesongen.

– Jeg måtte komme meg gjennom en vanskelig situasjon. Sesongen startet med at jeg var lite verdsatt, og Atletico åpnet døren og ga meg sjansen til å vise at jeg fortsatt kan være en styrke. Jeg kommer alltid til å være takknemlig for at denne klubben stolte på meg, sa en følelsesladd Suárez – og påpekte at familien har lidd med ham.

Drama

Det åpnet dårlig for Atlético Madrid borte mot Valladolid. Óscar Plano ordnet 1-0 for hjemmelaget. Samtidig havnet også Real bakpå da Yeremi Pino satte inn 1-0 Villarreal.

Tretten minutter ut i annen omgang tok det virkelig fyr i begge kamper. Real Madrid-spiss Karim Benzema trodde han hadde utlignet til 1-1, men etter et minutts venting på VAR ble det konkludert med offside.

På omtrent samme tid tuppet Ángel Correa inn 1-1 for Atlético Madrid, før Suárez sørget for klubbens første serietittel på sju sesonger og den ellevte i historien.

Benzema satte inn 1-1 for Real Madrid tre minutter før slutt med et flott skudd, og Luka Modric fullførte snuoperasjonen med 2-1 på overtid, men det var for lite og for sent.

Messi toppscorer

Barcelona avsluttet en skuffende sesong med 1-0-seier borte mot Eibar. Den franske måltyven Antoine Griezmann ble matchvinner ni minutter før full tid.

Lionel Messi gikk målløs av banen, men ble sesongens toppscorer i spansk fotball med 30 fulltreffere. Nærmest fulgte Benzema og Villarreals Gerard Moreno med 23 hver.

Luis Suárez stoppet på 21 scoringer i sin første sesong i Atlético Madrid etter overgangen fra Barcelona.

I bunnen av tabellen endte sesongen med nedrykk for Eibar, Valladolid og Huesca. Elche lå under streken foran lørdagens kamper, men 2-0-seieren over Athletic Bilbao sikret ny kontrakt.

(©NTB)