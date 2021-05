Tøff norsk start på ishockey-VM etter 1-5 for Tyskland

sport

Åpningskampen mot Tyskland lørdag var en av nøkkelkampene for Norge til videre avansement i mesterskapet. Nå ser det med ett mye tyngre ut.

Det var Tysklands første seier mot Norge siden 2007.

– Vi kommer ganske bra ut, men vi gir dem for mange overganger, spesielt i midtperioden, og det straffer seg mot gode lag. Tredjeperioden ble litt passiv fra begge lag. Jeg er ikke fornøyd med premieren, sa kaptein Jonas Holøs til Viasat 4.

1-5-tapet gjør at Norge helst må vinne over Italia søndag for å unngå å havne helt sist i gruppen. De fire beste lagene går til kvartfinale. Tyskland leder gruppen med to seirer på to kamper. Ingen av lagene rykker ned fra årets VM.

God start

Det var en god norsk innledning av kampen til tross for litt åpningsnerver. Med bare 16 sekunder før perioden av over røk det norske laget på en sur baklengs. Pucken ble slengt mot mål og Matthias Plachta fikk satt kølla på den slik at Henrik Haukeland ble fintet ut. En litt unødvendig baklengs.

De norske spillerne slapp også tyskerne til med et par unødvendige utvisninger. Lilleberg røk på en slik en i midtperioden hvor han skulle «ta igjen». Leon Gawanke utnyttet overtallsspillet og satte 2-0 etter 3.19 minutter ut i perioden.

Leonhard Pfoderl økte til 3-0 etter at de norske unge backene nærmest ble utspilt. Lukas Reichel kontret inn 4-0 litt over halvveis i kampen.

– De gjør mål på våre feil. Vi må være mer nøyaktige med pasningene våre, sa sveitsproffen Mathias Trettenes til Viasat 4.

Redusering

I den andre perioden scoret tyskerne tre mål på sju minutter, før Emil Lilleberg reduserte til 1-4 etter 36 minutter. Målet kom da den unge Sparta-backen styrte inn Mathis Olimbs skudd.

Lean Bergmann sloknet det siste norske håpet om poeng da han gjorde 5-1 på et frekt håndleddsskudd fra skrått hold drøye fem minutter ut i den tredje perioden.

Tyskland innledet VM med 9-4-seier over Italia fredag.

(©NTB)