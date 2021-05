Farseth blir ny friidrettspresident

sport

På det heldigitale tinget fikk Farseth 72 stemmer, mens 50 delegater gikk for Rune Stenersen. Ni stemte på Per Morten Hoff.

Farseth fra BUL rykker dermed opp fra rollen som visepresident. Hun tar over lederjobben etter Ketil Tømmernes, som i oktober i fjor varslet at han ikke kom til å ta gjenvalg.

Runar Bålsrud (Hurdal) er valgt til ny visepresident. I styret får han og Farseth med seg disse medlemmene: Helge Sveindal Rosfjord (Lyngdal, ungdomsrepresentant), Kalle Glomsaker (Mandal & Halse), Ragnfrid Llano (Laksevåg T&IL), Siri Eide Storaa (Målselv), Hilde Stokvold Gundersen (Fyllingen), Per Espen Fjeld (Tjøme), Henrik Carstens (Trondheim) og Geir Arvid Nordtømme (Nord-Trøndelag, ansattes representant).

Under tinget ble det også bestemt at NM senior i 2023 skal arrangeres av Ullensaker/Kisa, mens Sandens får ansvaret for mesterskapet i 2024.

