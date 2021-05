Bernal best i ufyselig Giro-vær – Foss klatret i sammendraget

sport

Mandagens etappe var egentlig sett på som årets kongeetappe i Giroen, men ble kraftig endret før start. Værprognosene fikk arrangøren til å fjerne to tøffe stigninger, og løypa ble kuttet fra 212 til 153 kilometer.

Med traséendringen ble Passo Giau dagens eneste virkelige store utfordring. Og det var nettopp da favorittfeltet startet klatringen opp til det 2.236 meter høye passet at de store utskillelsene startet. Også Tobias Foss måtte da gi en tidlig luke.

Med i underkant av tre kilometer til toppen gjorde sammenlagtleder Egan Bernal det første forsøket på å øke luka. Han kom seg etter hvert løs fra resten av kanonene, selv om været gjorde sitt for at TV-seerne fikk sett minimalt av hvordan det gikk til. Samtidig ble de siste rytterne fra etappens 24 mann store utbrudd innhentet.

Rosa

Colombianeren syklet i mål 27 sekunder foran de nærmeste konkurrentene, Romain Bardet og Damiano Caruso. Han leder nå med 2.24 på Caruso i sammendraget. Før han passerte målstreken tok han av seg ytterjakka for å vise fram den legendariske rosa ledertrøyen.

– Det er en stor seier for meg. Den rosa trøyen er spesiell, så jeg ønsket å vise den fram. Det er ikke hver dag du vinner en etappe i den trøyen, sa han i et intervju vist på Eurosport etter rittet.

– Jeg ønsket å gjøre noe spesielt i dag. Jeg ønsket å vise at jeg er tilbake i feltet. Når rittet er hardt på grunn av været, må du være hard mentalt. Jeg hadde mentaliteten i startet av rittet og holdt ut, sa han om etappen.

Foss klatret

Tobias Foss syklet inn 2.34 minutter bak Bernal, og befestet topp ti-plasseringen i sammendraget. Han ligger på 9.-plass, 8.20 bak. Ned til 11.-plass har han hele 4.15, så han ligger godt an til å bli den andre nordmannen med en norsk topp ti-plassering i det italienske storrittet.

Dag Erik Pedersen ble nummer ti i 1984.

Foss har dessuten 1.03 opp til Daniel Martínez 8.-plass. Tar han den, tangerer han Carl Fredrik Hagens 8.-plass fra Vuelte Espana i 2019, som er den beste plasseringen til en nordmann i en Grand Tour.

Martinez holder dessuten 3.-plassen i ungdomskonkurransen.

Tirsdag er det hviledag i Giroen. Av de fem gjenstående etappene er det tre klatreetapper, mens rittet avsluttes med en 30 kilometer lang tempo i Milano søndag. Foss ble nummer tre, best av samtlige sammenlagtkanoner, i åpningstempoen for to uker siden.

