Fridjonsson i fyr og flamme da Viking senket Lillestrøm med lange innkast

sport

Seieren var Vikings andre på rad på Åråsen, etter at de også vant i 2019. Mye av takken for seieren skal Samuel Fridjonsson ha. Han hadde to målgivende og scoret kampens siste mål.

– «Sammy» er god på de lange innkastene. Spesielt i dag har vi mange gode hodespillere. Det var litt flaks og litt dyktighet at ballen endte opp på mitt hode, men vi har mange bra folk på dødballer, sa Zlatko Tripic til Discovery etter kampen.

– Dette er for dårlig. Vi slipper inn to pissmål, på innkast fra omtrent samme posisjon. Det er håpløst. Vi gjør ikke jobben vår, og det er altfor enkelt. Vi kan ikke slippe inn to mål på det, sa LSKs Fredrik Krogstad.

Lange kast

Oppskriften på suksess for Viking var lange innkast. Begge målene i den første omgangen kom etter at Fridjonsson kastet langt inn i feltet.

Gjestene tok ledelsen etter halvspilt første omgang. Fridjonsson kastet over samtlige spillere på første stolpe og fant Zlatko Tripic, som kriget inn 1-0 med hodet på bakre stolpe i duell med LSKs Lars Ranger.

Det var det første målet til Tripic siden han scoret 1-0-målet i cupfinalen mot Haugesund i desember 2019.

2-0 var et faktum like før pause. Igjen kastet Fridjonsson langt, og denne gangen fant han pannebrasken til Rolf Daniel Vikstøl, som dukket opp på første stolpe. Han stusset ballen i mål til sitt første mål for sesongen.

Fridjonsson også med mål

LSK tok mer og mer over i den andre omgangen, og skapte flere farligheter, men Viking forsvarte seg med bravur og scoret også kampens tredje mål da Fridjonsson dukket opp en drøy meter fra mål og pirket inn 3-0.

LSK fikk et trøstemål på tampen ved innbytter Jonatan Braut Brunes, som scoret etter fire minutter på banen.

Seieren var Vikings andre trepoenger denne sesongen. LSK ligger nest sist med null poeng etter to kamper.

(©NTB)