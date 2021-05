Skadene felte Ramos – ute av Spanias EM-tropp

sport

Det ble klart da landslagssjef Luis Enrique presenterte troppen mandag.

Ramos har vært mye skadeplaget og gått glipp av over 30 kamper denne sesongen, men det kommer likevel som en stor overraskelse at den meriterte stopperkjempen ikke får EM-billett.

– Det er ingen enkel avgjørelse, men han har ikke kunnet spille eller trene. Han har betydd mye for landslaget og kan gjøre det også i framtiden. Akkurat nå må jeg ta ut det beste laget, sa Luis Enrique og la til:

– Jeg har sagt til ham at han nå bare skal tenke på seg selv, slik at han blir bra igjen til å spille for klubb og landslag.

Det siste året har Ramos slitt med en meniskskade og hatt muskeltrøbbel. På veien har han også vært koronasmittet. Siden slutten av januar har han kun spilt tre kamper.

Erstattes av franskmann

Inn for Ramos kommer Manchester City-stopperen Aymeric Laporte. 26-åringen har tre ganger blitt inkludert i troppen til Frankrike, men har aldri spilt en kamp for de regjerende verdensmesterne.

Laporte fikk nylig innvilget spansk statsborgerskap.

Uttaket har ingen navn tilknyttet Real Madrid. Det skaper store overskrifter i fotballgale Spania. Vanligvis har storklubben med flere profiler på landslaget. Slik blir det ikke i sommer.

Suksessrik

Ramos står med 180 kamper og 23 mål for Spania. Han er fire opptredener unna å tangere verdensrekorden over antall spilte landskamper. Den tilhører i dag egypteren Ahmed Hassan.

Sergio Ramos har vært landslagskaptein siden han tok over rollen etter Iker Casillas i 2016.

Veteranen debuterte for Spania i 2005. Han var en av nøkkelspillerne da spanjolene vant VM i 2010 og EM i 2008 og 2012.

Spania starter EM mot Sverige 14. juni. Deretter venter Polen og Slovakia i gruppespillet. Laget spiller alle sine tre første kamper i Sevilla, som er hjembyen til Ramos.

Slik ser Spania-troppen ut:

Keepere: David de Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton).

Forsvarsspillere: José Gaya (Valencia), Eric Garcia, Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), Diego Llorente (Leeds), Marcos Llorente (Atlético Madrid), César Azpilicueta (Chelsea).

Midtbanespillere: Fabián Ruiz (Napoli), Pedri, Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernandez (Manchester City), Koke (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Thiago Alcântara (Liverpool).

Spisser: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

(©NTB)