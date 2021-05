Solbakken utsetter landslagsuttak – avventer svar fra regjeringen

sport

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding mandag.

Solbakken skulle etter planen ha tatt ut troppen til de kommende landskampene mot Luxembourg og Hellas klokken 11 tirsdag, men venter nå med å offentliggjøre sine utvalgte til onsdag klokken 13.

Årsaken er at landslaget har søkt regjeringen om unntak fra de strenge norske innreise- og karantenebestemmelsene. Uten et slikt unntak vil det ikke være aktuelt å ta med spillere fra den hjemlige Eliteserien i landslagstroppen.

De kommende landskampene skal spilles i Malaga som følge av innreiserestriksjoner til Norge. Dersom spillere i Eliteserien reiser med laget, risikerer de å bli sittende i karantene på hotell etter hjemkomst.

Vil ha unntak

Nå håper NFF at regjeringen gir fritak for reglene fra fotballandslaget under forutsetning av at spillerne forholder seg til et strengt smittevernregime etter hjemkomst.

«Disse rammene sikrer at spillerne følges tett opp av medisinsk personell, følger strenge karanteneregler ved å bo og oppholde seg helt avskjermet fra andre, men at de likevel kan utøve yrket sitt – trene og spille kamper med klubben sin – underveis i innreisekarantenen», skriver NFF.

Det signaliseres videre fra forbundsledelsen at Solbakken har flere eliteserieprofiler på sin blokk foran de kommende kampene.

«Regjeringens svar vil ha stor betydning for landslagsuttaket. Det er flere spillere fra Eliteserien som er aktuelle for landslagstroppen, og disse vil ikke ha anledning til å være med på landslagssamlingen, gitt nåværende innreisebestemmelser», skriver NFF.

OL-utøvere fikk unntak

Norge møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampene er viktige i oppkjøringen til høstens VM-kvalifiseringsoppgjør.

Allerede 12. og 13. juni, en uke etter sistnevnte kamp, er det ny runde i Eliteserien.

Tidligere denne uken opplyste regjeringen at idrettsutøvere som er aktuelle for deltakelse i sommerens Tokyo-OL får unntak fra kravet om opphold på karantenehotell etter utenlandsreiser. Det samme gjelder det som betegnes som nødvendig støttepersonell.

Unntaket gjelder utenlandsreiser som er ledd i forberedelser og kvalifisering til OL og Paralympics.

Utøverne må fortsatt være i karantene fram til de har testet negativt på en koronatest som er tatt tidligst tre dager etter at ankomst i Norge.

