Tangering for Ruud på rankingen – dette er planen før det store målet

sport

Om en uke starter Roland-Garros, en av årets fire Grand Slam-turneringer – og den eneste på grus som er underlaget Ruud foretrekker.

På den ferske rankingen mandag hoppet Snarøya-mannen fra 21.- til 16.-plass. En plass han også var på for to uker siden. Topp 10-rangeringen er for øvrig uendret med Novak Djokovic på topp foran Daniil Medvedev og Rafael Nadal.

Rankingen gjør at Ruud blir seedet for første gang i Roland-Garros og unngår å møte noen av de åtte øverst seedede før fjerde runde.

Oppladning

Etter lørdagens finaleseier i sveitsiske Genève venter rolige dager på Mallorca før opptreningen mot French Open (Roland-Garros) settes i gang.

– Jeg drar til Mallorca for å slappe av et par dager og deretter trene igjen. Det blir noen dager der før jeg reiser til Paris. Rafa (Nadal) er der og forbereder seg, så det blir en bra forberedelse. Jeg tror han har lyst til å spille litt, så jeg må være rede for tøffe treninger, sa Ruud før helgen.

Om en uke starter turneringen i Paris, og kanskje får han andre stjerner å sparre med i tillegg til Nadal før den tid.

– Jeg vet ikke. Det blir bare tre-fire dager før vi drar til Paris. Jeg vet at Rafa vil være der, for han bor der. Ofte er andre spillere innom. (Alex de) Minaur, noen gode juniorer fra akademiet. (Grigor) Dimitrov har vært der noen ganger, og (Diego) Schwartzman. Kanskje får jeg en overraskelse, men jeg har bare hørt om Rafa.

Golf og fisking

På spørsmål om han og Nadal gjør andre ting enn å spille tennis, for eksempel fisker, svarer Ruud:

– De har ikke laks på Mallorca, så jeg har ikke lyst til å fiske der. Rafa har ikke invitert meg ut i den nye båten sin ennå, men vi får se hva som skjer. Vi har spilt golf sammen noen ganger, vi liker det begge to. Men jeg vet at han liker å fiske. Han burde komme til Norge og bli med på laksefiske.

(©NTB)