Fotballkvinnenes uttak utsettes

Det opplyser NFF på sitt nettsted.

Norge skal etter planen møte Sverige 10. juni og Nederland 15. juni, men risikerer avlysning dersom det ikke blir gitt unntak fra karantenereglene for spillere som er baserte i Norge.

«NFF har sendt spørsmål til regjeringen og bedt om at spillerne kan avvikle innreisekarantenen innenfor tilpassede rammer (i etterkant av samlingen). De foreslåtte rammene sikrer at spillerne følges tett opp av medisinsk personell, følger strenge karanteneregler ved å bo og oppholde seg helt avskjermet fra andre, men at de likevel kan utøve yrket sitt – trene og spille kamper med klubben sin – underveis i innreisekarantenen», skriver forbundet.

Uttaket av troppen til de kommende kampene er utsatt til neste uke.

