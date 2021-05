Norsk 2-5-tap for regjerende mester Finland i ishockey-VM

sport

– Ikke det resultatet vi ville ha. En bra match, men slurvet litt og ble straffet for det. Vi spiller tidvis bra, og vi får ta det med oss. Vi må vinne kamper også, det er det det dreier seg om, sa Tobias Lindström til Viasat 4.

Det var faktisk Petter Thoresens menn som fikk en pangstart på kampen. Etter ett og et halvt minutt hadde den norske VM-veteranen Mathis Olimb sendt Norge i føringen. Den finske målvakten sendte pucken fra bak mål rett på køllebladet til Michael Haga, som igjen sendte den videre til Olimb. Han skjøt via keeperen og i mål.

Iiro Pakarinen utlignet for finnene etter drøye 14 minutter, da det gikk litt for fort for de norske spillerne. VM-debutant Jonas Arntzen i målet måtte kapitulere på langskuddet.

Tungt

Nordmennene fikk en tung midtperiode, akkurat som i åpningskampen mot Tyskland. Finnene utnyttet effektivt at de norske spillerne gjorde noen svake bytter.

Tidlig i midtperioden hadde Anton Lundell sendt finnene i ledelsen med et kjapt håndleddsskudd med 2-1, før backen Kim Nousiainen sendte de regjerende VM-vinnerne opp til 3-1 etter 26 minutter.

– Vi sliter litt med lange bytter som de straffer oss på. Det er litt dårlig av oss, sa Rögle-backen Erlend Lesund til Viasat 4.

Bedre med

Nordmennene kom bedre med mot slutten av perioden og hadde blant annet et skudd i rammeverket. Tidlig i tredjeperiode løsnet det. Rekka med Sondre Olden, Mathias Trettenes og Tobias Lindström kombinerte flott, og Vålerenga-kapteinen avsluttet det hele med å sette pucken kontant i mål.

Finland økte til 4-2 i et overtallsspill etter drøye sju minutter. Mens Tommy Kristiansen satt i utvisningsboksen satte Jere Innala pucken i mål. Hannes Björninen satte 5-2 etter 53.25.

Finnene innledet med 1-0 over USA, men røk 2-3 etter straffer for Kasakhstan. Petter Thoresens gutter tapte 1-5 for Tyskland, men slo Italia med 4-1.

Canada som har tapt sine tre første kamper i VM er Norge neste motstander onsdag.

(©NTB)