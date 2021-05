Norske skyttere i bronsekamp i EM

sport

Det ble klart da den norske trioen ble nummer fire i semifinalen tidligere tirsdag.

Romania er motstander i bronsefinalen. Kampen om gullet står mellom Russland og Slovenia.

Det norske laget var best av samtlige i kvalifiseringen mandag. 1882,6 poeng ble fasiten for Hegg Duestad, Stene og Lund da.

I bronsefinalen skytes maks 20 enkeltskudd med maks 50 sekunder skytetid per skudd. Samlet poengsum per skudd for laget måles mot samlet poengsum for det andre laget. Laget som vinner duellen etter ett skudd, får to poeng.

Ved uavgjort deles poengene. Første lag til 16 poeng vinner bronsemedaljen. I tirsdagens semifinale ble det 622,5 poeng – 0,7 poeng for lite å kapre en plass i gullfinalen.

Norge tok sølvet i tilsvarende konkurranse under fjorårets EM. Da var Stene, Hegg Duestad og Johanna Reksten på laget.

Det norske herrelaget med Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen og Endre Hagelund ble nummer seks i semifinalen. Dermed blir det ikke videre medaljekamp for dem.

620,7 poeng var 1,1 poeng for lite til plass i bronsefinalen.

(©NTB)