Svenskene slo tilbake i ishockey-VM – utklasset Sveits 7-0

Johan Garpenlövs mannskap røk 3-4 for Danmark og 0-1 for Hviterussland i sine to første VM-kamper. Det var derfor begynt å stilles spørsmålstegn rundt hans lederegenskaper fra benken.

Det unge svenske laget levnet derimot ingen tvil mot Sveits som hadde slått Tsjekkia 5-2 og Danmark med 1-0.

Effektive svensker sendte sveitserne ned på landjorden igjen og ga seg ikke før det sto 7-0 (2-0, 2-0, 1-0)

Jesper Fröden (2), Adrian Kempe, Victor Olofsson, Magnus Nygren, Nils Lundkvist og Henrik Tömmernes scoret målene i utklassingsseieren.

