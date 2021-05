Eliteserieklubber markerte støtte til bredden før kampstart

sport

Glimt-spillerne holdt opp drakter og skjerf fra breddeklubber før oppgjøret mot Haugesund. På Åråsen kom Lillestrøm og Odd-spillerne ut på banen med plakater med påskriften «Få bredden i gang – nå».

Strømsgodset-spillerne holdt på sin side opp drakter fra breddeklubber før kampen mot Tromsø. Viking-spillerne hadde på seg draktene til breddeklubber før møtet med Mjøndalen.

Blir flere aksjoner

Fotballpresident Terje Svendsen sier til NTB at Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har gått sammen om aksjonene.

– Vi opplever et stort engasjement i hele fotballen. Vi har derfor gått sammen om dette initiativet for å synliggjøre at hele fotballen står bak kravet om å åpne breddefotballen nå, sier Svendsen.

Det er planlagt flere aksjoner i tida framover, både i herre- og kvinnefotballen.

– Først og fremst må vi åpne bredden for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk at vi kommer i gang snart, sier Glimt-spiller Vegard Leikvoll Moberg til klubbens nettsted.

Oppfordret til aksjon

Rosenborg har varslet at klubben vil ha en draktmarkering før sin hjemmekamp søndag.

– Vi vil markere at vi selvfølgelig støtter dette og jobber for å få bredden i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, til NRK.

Debatten om breddeidretten har pågått lenge, og har tidvis vært opphetet.

Høie reagerte

En rekke breddeklubber har de siste dagene varslet at de nå vil bryte regjeringens anbefaling om avstand for å kunne trene normalt. I Tromsø har enkelte klubber allerede begynt å trene med full kontakt.

Onsdag gikk helseminister Bent Høie kraftig ut da NTB konfronterte han med dette. Helseministeren var tydelig på at han forventer at idretten retter seg etter anbefalingene som foreligger.

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sa Høie til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sa i etterkant til NTB for at hun forventer at anbefalingene følges opp.

Regjeringens gjenåpningsplan legger opp til at breddeidretten kan gjenoppta trening med kontakt fra 17. juni.

