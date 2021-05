Zidane ferdig som Real Madrid-trener

sport

Det bekrefter Real Madrid på sine nettsider torsdag.

«Det er nå tid for å respektere hans beslutning og vise vår takknemlighet overfor hans profesjonelle holdning, dedikasjon og lidenskap gjennom alle disse årene, og for alt han representerer som person i Real Madrid», skriver klubben.

Franskmannen er et ikon i Real Madrid.

«Posisjonen han har skaffet seg i klubben handler om mer enn prestasjonene han har gjort som spiller og trener», heter det i uttalelsen.

Tung sesong

Hovedpersonen har den siste tiden signalisert at tiden hans i trenerjobben kunne være forbi.

– Jeg slutter ikke fordi det er lett. Det handler ikke om å vende ryggen til, og å ikke se seg tilbake. Nei, det er øyeblikk der du må være et sted, og det er øyeblikk der det er over, slutt og tid for endring. Men til alles beste, ikke bare for meg, sa Zidane nylig.

Zidane ble ansatt på nytt i Real Madrid i 2019 med en kontrakt som går ut i 2022. Den siste sesongen har ikke gitt noen trofeer for den ellers seiersvante franskmannen.

I ligaen endte Real Madrid på sølvplass etter en jevn innspurt mot byrival Atlético Madrid. Sistnevnte ble seriemester. I mesterligaen ble det semifinaletap mot Chelsea.

Det er første gang på 11 sesonger at Real ikke vinner en tittel i løpet av en sesong.

Suksess

I sin forrige periode i den spanske storklubben vant Zidane ligaen og supercupen i Spania.

I perioden før, fra 2016 til 2018, vant Real Madrid mesterligaen tre strake sesonger med Zidane som sjef.

Martin Ødegaards kontrakt med Real Madrid går ut sommeren om to år. Denne sesongen har han vært på lån i Arsenal, og det er ventet at han returnerer til den spanske hovedstaden før neste sesong.

Den britiske avisen Daily Express skriver torsdag at Zidanes exit kan betyr at Arsenal får trøbbel med å hente Ødegaard på permanent basis. En ny trener i den spanske klubben kan komme til å ønske å satse mer på nordmannen enn forgjengeren gjorde.

