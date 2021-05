Barcelona-presidenten om Messis framtid: – Moderat optimistisk

sport

Fredag holdt Laporta sin første pressekonferanse etter at han gjorde comeback som toppsjef i den spanske fotballstorheten.

– Det vil komme på bordet en ny kontrakt for Messi, men den er ikke klar ennå, sa fotballtoppen.

Han la videre til at han er moderat optimistisk med tanke på å skulle komme fram til en Messi-avtale som er «innenfor rekkevidde for klubben og akseptabel for spilleren».

Laporta ville ikke avsløre størrelsen på lønnen klubben kan tilby argentineren. Det er imidlertid godt kjent at Barcelona er tynget av gjeld. I tillegg har klubben lidd store tap under koronapandemien.

– Leo fortjener definitivt mer og kan tjene mer et annet sted, men hans brennende ønske er å gjøre Barcelona stor. Jeg er sikker på at han verdsetter den innsatsen vi legger ned, og jeg tror han er motivert og begeistret over prosjektet vi nå bygger, sa presidenten.

Skuffende sesong

Han hevdet deretter at pengene ikke er det viktigste for Messi, men at det sportslige står i fokus.

Messis kontrakt utløper i sommer. Hva som skjer etter det, er uklart. I fjor sommer ville argentineren ut av avtalen med Barcelona, et ønske som utviklet seg til en tøff strid med klausul i kontrakten som et sentralt diskusjonstema.

Det spekuleres også i hvorvidt Ronald Koeman vil fortsette som trener i Barcelona. Nederlenderen overtok skuta for ett år siden og fikk Messi-bråket rett i fanget.

Sesongen endte med tredjeplass i ligaen og exit i åttedelsfinalen i mesterligaen mot Paris Saint-Germain.

Koeman-samtaler

Fredag opplyste Laporta at han har hatt samtaler med Koeman denne uken. Nederlenderen har ett år igjen av sin avtale med klubben. Barcelona-presidenten sa at nye samtaler må gjennomføres før en endelig beslutning tas rundt trenerens framtid.

På spørsmål om han drømmer om å hente Manchester City-manager Pep Guardiola tilbake til klubben, sa Laporta:

– Jeg er ikke her for å snakke om drømmer, men realiteter.

Barcelona-presidenten brukte også fredagens pressekonferansen til å forsvare klubbens beslutning om å delta i det havarerte superliga-prosjektet.

