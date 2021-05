Carlsen rotet bort fordel i semifinalen: – Dumt å gi ham troen

sport

Etter to lite minneverdige remis på rad slo Carlsen til med en klar triumf i fredagens tredje parti. Der utspilte han sin aserbajdsjanske motstander med hvite brikker.

Med det hadde Carlsen skaffet seg et grep i semifinaleduellen. Han ville fått med seg en ledelse etter første dag om han hadde klart minst remis i det fjerde partiet.

I stedet ble han satt på plass av Radjabov. Etter 54 trekk ga det norske sjakkesset opp og måtte tåle utligning i semifinalekampen. Det var første gang at Radjabov slo Carlsen i et Champions Chess Tour-parti.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende å tape det siste partiet. Det var ikke bra. Selv om jeg ikke burde blitt overrasket da han satte press på meg, ble jeg det. Jeg regnet feil ganske fort og endte opp med en vanskelig stilling, forklarte Carlsen overfor TV 2.

Frustrert

Står det uavgjort også etter lørdagens fire hurtigsjakkpartier, blir det omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon om finaleplassen.

Carlsen irriterer seg over måten han kastet vekk ledelsen på.

– All ære til Radjabov, men jeg skal uansett ikke tape slik.

Glapp

I utgangspunktet er ikke uavgjort etter første dag et dårlig resultat, men Carlsen vet godt at han misset en gyllen mulighet til få overtaket på motstanderen før semifinalen skal avgjøres.

– Radjabov spiller jevne kamper og mye remis, så det er synd at jeg setter bort en såpass god sjanse når jeg fikk den. Det er sjelden han slår meg, og da er det ekstra dumt at dette tapet gir ham troen på at han kan slå meg ut, sier Carlsen.

Wesley So leder den andre semifinalen mot russiske Jan Nepomnjatsjtsjij. Etter tre strake remis vant amerikaneren dagens siste parti med svarte brikker.

