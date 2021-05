Norsk trio på mesterligaens stjernelag – Gjekstad kåret til beste trener

sport

Utfallet av supporterkåringen ble presentert fredag i forkant av helgens finalesluttspill i Budapest.

I alt ble det avlagt 170.000 stemmer. Det var kun Oftedal som fikk over 50 prosent av stemmene som sesongens beste midtback. Györ-profilen får med seg tre andre klubbvenninner på stjernelaget.

Mørk og Reistad sørger for at Vipers Kristiansand har to representanter som henholdsvis beste høyreback og beste unge spiller. I tillegg er Vipers-sjef Ole Gustav Gjekstad stemt fram som beste Champions League-trener i 2020/21.

Lørdag spiller Vipers semifinale mot russiske CSKA Moskva. For to år siden ble sørlendingene mesterligaens tredje beste lag.

I den andre semifinalen blir Györ klar favoritt i møtet med Brest Bretagne fra Frankrike. Den ungarske storklubben vant den gjeveste europacupen i 2019. Forrige sesongs turnering ble avlyst før kvartfinalene på grunn av koronapandemien.

Stjernelaget ser slik ut:

Målvakt: Amandine Leynaud (Györ)

Venstreving: Majda Mehmedovic (Buducnost Podgorica)

Høyreving: Viktória Lukács (Györ)

Linjespiller: Pauletta Foppa (Brest Bretagne)

Venstreback: Cristina Neagu (CSM Bucuresti)

Høyreback: Nora Mørk (Vipers Kristiansand)

Midtback: Stine Bredal Oftedal (Györ)

Forsvarer: Eduarda Amorim Taleska (Györ)

Unge spiller: Henny Reistad (Vipers Kristiansand)

Trener: Ole Gustav Gjekstad (Vipers Kristiansand).

