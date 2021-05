Carlsen til finale i Champions Chess Tour – jager revansj mot Wesley So

sport

Carlsen er finaleklar for fjerde gang på seks turneringer i sjakktouren og jager sin annen turneringsseier på rad. Han ledet touren sammenlagt allerede før denne turneringen.

I finalen møter han So, som slo ham i finalen i to av de tre første turneringene. Amerikaneren beseiret Carlsens kommende VM-rival Jan Nepomnjasjstjij klart i semifinalen med seier både fredag og lørdag.

Radjabov, som også har en turneringsseier i den prestisjetunge sjakktouren, holdt Carlsen til uavgjort første dag. Lørdag tapte han første parti og greide aldri å slå tilbake. I jakten på seieren som ville gitt omspill tapte han også siste parti. Overfor TV 2 avviste Carlsen at han hadde full kontroll.

– Nei, overhodet ikke. Tredje parti var ute av kontroll på et tidspunkt. Om det var tapt vet jeg ikke, men det var ekstremt nær. I første parti spilte jeg feil i åpningen og fikk en tvilsom stilling, så mine problemer med svart har fortsatt i denne turneringen, sa han.

– Jeg kan ikke si at spillet flyter fantastisk, men jeg er i finalen. Det er det viktigste, sa Carlsen til Chess24.

Pangstart

Han fikk en pangstart på siste semifinaledag da han vant med svarte brikker etter stygge feil av motstanderen.

Partiet så ut til å være jevnt fram til det var spilt nesten 40 trekk, men så kollapset Radjabovs stilling raskt da 34-åringen fra Aserbajdsjan gjorde to tabbetrekk med kongen.

Etter det andre hadde han både en svak stilling og svært lite tid igjen på klokka. Han brukte opp det siste minuttet mens han lette etter en vei ut av uføret, men ristet på hodet og ga opp partiet etter 44 trekk.

Carlsens første hvit-parti for dagen førte til en udramatisk remis etter 43 trekk, men Radjabov gjorde et iherdig forsøk på å utligne i tredje parti, hans siste med hvite brikker. Han skapte betydelige problemer for Carlsen, sto en bonde over og hadde ifølge sjakkcomputerne gode muligheter til å omsette overtaket i seier, men det lyktes ikke.

Begge spillerne kom i tidsnød, og Carlsen håndterte det best. Radjabovs utsikter til seier ble kraftig redusert, og etter 57 trekk endte det med remis.

I siste parti valgte Radjabov et uvanlig forsvar, men greide ikke å bringe Carlsen ut av fatning. Nordmannen ville greid seg med remis, men etter 39 trekk innkasserte han en ny seier.

Slått av mygg

Oppgjøret mellom So og Nepomnjasjtsjij vippet førstnevntes vei på besynderlig vis fredag, da russeren ble hjemsøkt av mygg under det siste partiet. Etter remis i de tre første partiene gjorde han feil som ga seieren til So.

– Jeg brydde meg ikke om å vinne partiet. Det handlet om å unngå å bli spist av mygg. Jeg har aldri sett så mange på ett sted, sa han til arrangøren.

Lørdag måtte Nepomnjasjtsjij vinne for å tvinge fram omspill. Sjansen til det var ute da So vant det tredje partiet etter remis i de to første.

(©NTB)