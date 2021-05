Hareide blir EM-kommentator for dansk avis

sport

Avisen B.T. presenterer lørdag Hareide som sin EM-kommentator med en video der den norske trenerveteranen oppfordrer til å «flagge for Danmark».

Hareide skulle egentlig ledet danskene i EM sist sommer, men koronautsettelsen gjorde at han ikke rakk det. I stedet tok han over Rosenborg, et annet lag han har trent tidligere.

67-åringen erkjenner at det blir vanskelig og følelsesmessig tungt å se Danmark spille uten å være til stede selv. I B.T. skal han bidra med daglige spalter, analyser og kommentarer.

– Jeg kan forklare hvordan og hvorfor ting skjer. Jeg kjenner hodene og innstillingen hos guttene. Sammenholdet i gruppen. Det psykologiske spillet. Presset i de avgjørende kampene. Alle disse tingene som alminnelige eksperter ikke kjenner til, sier Hareide i B.T.s artikkel.

Danmark åpner EM mot Finland hjemme i Parken 12. juni. Laget skal også møte Belgia og Russland i gruppespillet.

(©NTB)