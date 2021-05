Mount: – Akkurat nå er vi best i verden

sport

– Det er umulig å sette ord på hva jeg føler. Jeg har spilt to FA-cupfinaler med Chelsea og tapt begge. Det gjorde så vondt. Jeg har drømt om å vinne et trofé med denne klubben, og nå gjorde vi det i mesterligaen. Akkurat nå er vi verdens beste lag, det kan ingen ta fra oss, sa han til BT Sport.

– Vi scoret et mål, og så forsvarte vi oss med nebb og klør. Faren min kom nettopp ned fra tribunen for å gratulere. Tårene kom da jeg så ham. Jeg takker familien min for alt.

22-åringen synes synd på City-spillerne.

– For et lag de er, bare se hva de gjorde i Premier League. Jeg får se igjen noen av City-gutta under Englands EM-oppkjøring, og jeg vet det blir tøft for dem. Jeg har snakket med dem, for jeg vet hvordan de føler det nå, sa han.

