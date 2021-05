Sandefjord-tabber ga Vålerenga seieren

sport

Vålerenga tok ledelsen før pause da Jonatan Tollås Nation steg opp på et innlegg fra Christian Dahle Borchgrevink og stanget ballen over keeper Jacob Storevik, som ikke var raskt nok opp med hendene.

2-0-målet kom kvarteret etter pause da gjestenes Brice Wembangomo klønete det til med et håpløst tilbakespill. Henrik Udahl plukket den opp og ble felt av keeper Storevik, men før dommer reagerte hadde Amor Layouni snappet opp ballen og satt den i nettet.

Sander Moen Fosser reduserte ikke lenge etter, men da Marc Vales var klønete og dro ned Udahl innenfor sekstenmeteren, kunne Aron Dønnum sette spikeren i kista.

Vales var derimot ikke fornøyd med dommeravgjørelsen.

– Jeg er først på ball, han går rundt meg og faller. Problemet er ikke spilleren, men dommerne, sa Vales til Discovery etter kampen. Han fikk støtte av Kristoffer Normann Hansen.

– Alt av 50/50-dueller går Vålerengas vei. Det er nesten så vi skulle hatt inn VAR, for dette er så tynt, sa han.

Vålerengas Aron Dønnum var ikke imponert over reaksjonene.

– De er et OK fotballag som prøver å spille fotball, men de har noen på laget som begynner å lage krig inni slusa her. De er et lag som prøver å spille mye, så jeg skjønner ikke hvorfor de har en slik strategi i tillegg, sa han.

– På felgen

Med seieren fortsetter Vålerenga snuoperasjonen etter tap mot Kristiansund og uavgjort mot Mjøndalen for tre og to runder siden. Torsdag slo de Molde 3-2 i Romsdal. Laget holder 5.-plassen i Eliteserien, tre poeng bak Rosenborg, som har en kamp mer spilt, og to poeng bak Bodø/Glimt på 2.-plass.

– Vi ser i dag at det er to lag på felgen, som tyner ut det siste man har. Det er deilig at vi tar slike seire, sa Fredrik Oldrup Jensen etter kampen.

For Sandefjord var derimot kampen en nedtur etter at de var overtiden unna poeng mot Rosenborg torsdag. De står med tre tap og kun tre poeng etter fire spilte kamper.

– Men vi skal ikke bare skylde på dommeren. Vi har muligheten til å score flere mpål og slipper inn litt enkle mål. Vi har ting å jobbe med, sa Normann Hansen.

Tidlig mulighet

Hjemmelaget satte raskt preg på kampen, og allerede før ti minutter var spilt, fikk Dønnum en god sjanse fra skrå vinkel etter veggspill med Tobias Christensen

Selv om Vålerenga gikk til pause i ledelsen, kom Sandefjord til noen brukbare muligheter før pause. Blant annet da Normann Hansen fyrte av fra 18 meter midtveis i omgangen. Keeper Kristoffer Klaesson måtte ut i full strekk for å sende ballen utenfor mål.

Men det var altså Jonatan Tollås Nation som sendte Vålerenga i ledelsen sju minutter før pause.

Ikke mange minuttene etter smelte Sandefjords Alexander Ruud Tveter til fra skrå vinkel, men skuddet gikk i stolpen og ut.

På overtid av overtiden var Layouni nær ved å sørge for 2-0-ledelse til pause. Han fyrte av fra 20 meter, men Storevik var raskt nedpå og reddet.

Temperatur

Kvarteret etter pause satt derimot ballen i nettet fra Layouni, og 2-0-ledelsen var et faktum.

Det var høy temperatur på matta, og etter tumulter mellom flere spillere fikk både Sandefjords Marc Vales og Vålerengas Dønnum se det gule kortet.

Ikke lenge etter greide derimot Sandefjord å bruke energien på å redusere. Sander Moen Fosser snek seg inn bakerst på et frispark og headet sitt andre mål for sesongen.

Men kun to minutter senere fikk Udahl straffe, og Dønnum sørget for at poengene ble i Oslo.

