Svendsen stoppet Odd-tørken i Glimts første tap: – En sinnssyk lagseier

Odds trepoenger var svært kjærkommen. Den stoppet en vond trend Skien-klubben også slet med mot slutten av forrige sesong. Da gikk telemarkingene de sju siste kampene uten å vinne.

– Dette er en sinnssyk lagseier. Vi snakket i forkant om å få intensitet i forsvarsspillet, og vi visste at dette kom til å bli en kamp der vi måtte arbeide mye. Vi merket at vi møtte et godt lag, og da smaker det utrolig godt å vinne. Det er dette vi lever for, sa matchvinner Svendsen til Discovery.

Resultatet ga Glimts første serietap siden 17. oktober i fjor. Rekken som ubeseiret endte på 14 oppgjør.

– Ikke godt nok av oss. Vi møtte et lavtliggende 4-5-1-lag, og vi klarte ikke å bryte dem ned. Vi hadde noen sjanser vi kunne fått mer ut av, men sett under ett var dette et rettferdig resultat, sa Bodø/Glimts midtbaneprofil Patrick Berg.

Etter seks kamper ligger fjorårets mestere på 2.-plass med 13 poeng. Rosenborg topper med 14.

Hyllet lagkameraten

Vinnermålet kom allerede etter fire minutter i solsteika. Markus André Kaasa dro seg inn i Glimt-boksen og spilte 45 grader ut til Svendsen, som sto klar til å sette inn 1-0.

I pausen delte Svendsen ut mye ros til pasningsleggeren.

– Så god som Kaasa er, gjaldt det for meg bare å finne riktig posisjon i feltet. Når han er på dette nivået, er det fantastisk å spille sammen med ham. Du vet at han kommer til å finne deg, sa han til Discovery.

Svendsen var nær å doble ledelsen på tampen av første omgang. Avslutningen snek seg like utenfor Glimt-buret.

Spilte med ti mann

Gjestene skapte svært lite til dem å være. Det ble ikke bedre av at de måtte spille det siste kvarteret med ti mann. Morten Konradsen rakk bare å være innbytter i noen minutter før han måtte ut med skade.

– Dette var veldig dårlig. Vi bommet på pasninger og touch, og lot oss prege av det, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes etter første omgang.

På tampen var Mushaga Bakenga et innsidetreff i stolpen unna å gi Odd 2-0. Like etter måtte han byttes ut med hamstringtrøbbel.

Landslagsspill setter Eliteserien på pause i snaut to uker. Odds neste oppgave blir bortekampen mot Kristiansund 12. juni. Dagen etter tar Glimt imot Mjøndalen.

