Agüero klar for Barcelona

Agüero avsluttet med både ligacupgull og Premier League-tittel med City denne sesongen, men hans siste kamp ble et 14 minutters langt innhopp i 0-1-tapet for Chelsea i Champions League-finalen lørdag.

I hans siste Premier League-kamp ble det to mål mot Everton hjemme. Også da var han innbytter.

Nå blir han å se i Barcelona-drakt i tiden fremover. Argentineren kommer gratis fra City og har skrevet under på en toårsavtale. 32-åringen har en utkjøpsklausul på 100 millioner euro.

Agüero er Manchester Citys mestscorende spiller gjennom alle tider. Han står med totalt 260 mål for Manchester-klubben. Ingen har scoret flere mål for én enkelt klubb i Premier League. Fasiten er 184 fulltreffere på 275 kamper.

Overgangen til Barcelona kommer ikke som noen stor overraskelse. Agüero har vært satt i forbindelse med den katalanske storklubben i lang tid.

I forrige uke sa City-manager Pep Guardiola at det nærmest seg enighet mellom partene.

Agüero returnerer nå til spanske fotball. Han spilte for Atlético Madrid i perioden 2006 til 2011.

Det er ingen hemmelighet at Barcelona-ledelsen håper at Agüero-avtalen vil bidra til at landsmannen Lionel Messi blir værende i klubben.

Messis kontrakt utløper ved utgangen av juni. Han har så langt ikke signerte noen ny avtale med klubben.

