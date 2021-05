Ishockey-VM: Kvartfinalebilletten røk for Danmark – fiasko for Sverige

sport

Sverige var tvunget til å slå Russland i sin siste kamp i gruppespillet for å sikre seg avansement. Det gikk ikke. Svenskene røk 2-3 etter straffeslag, mens Danmark også må reise hjem etter 1-2-tap for Tsjekkia.

Jesper Fröden ga riktignok Sverige håp da han gjorde 1-0 i overtall etter drøye åtte minutter mot Russland. Russerne snudde imidlertid kampen og ledet 2-1 med snaue fem minutter igjen.

Det hjalp ikke at Victor Olofsson utlignet til 2-2 da. Etter forlengning og straffer ble det tap 2-3 og bare ett poeng. Det ga tidlig VM-exit for Johan Garpenlövs gutter. Det har ikke skjedd siden 1985 at Sverige ryker ut i det innledende spillet.

Utfordret offside

Tsjekkerne trodde de hadde fått med seg to poeng etter forlengning mot Danmark, men danskene valgte å utfordre en offsidesituasjon tidligere i ekstraperioden.

Tsjekkia spilte overtall fire mot tre og tok pucken inn i sonen med litt over 1.40 igjen av kampen. De holdt pucken i spill, og trodde de hadde avgjort kampen med 23 sekunder igjen.

Men etter at dommerne hadde studert videoen en stund, ble det dømt offside, og man måtte skru klokken tilbake og fortsette ekstratiden. Der ble det ikke flere scoringer, og det hele måtte avgjøres på straffer. Tsjekkerne scoret på sine fem forsøk, mens danskene bommet én gang.

Jensen-treff

I ordinær tid sendte Danmarks måltyv nummer én, Nicklas Jensen, danskene i ledelsen etter snaue fire minutter med sitt femte VM-mål mandag.

Den danske ledelsen holdt til Dominik Kubalík utlignet etter et konstant tsjekkiske press inne i dansk sone tidlig i tredje periode.

Dermed måtte det forlengning og straffer til for å avgjøre.

