FIS utsetter fluorforbud i langrenn en sesong til – vil teste uten sanksjoner

FIS-styret besluttet under sitt vårmøte tre dager før den digitale kongressen at man ikke vil ta i bruk det omstridte måleapparatet kommende sesong, men at man vil prøve det ut under sesongens konkurranser, uten sanksjoner for dem som måtte ha smurning som inneholder skadelig fluor.

– Det var dessverre ikke mulig å prøve ut implementeringsprosessen forrige sesong, på grunn av pandemien. Rapporter om neste steg i utviklingen vil bli lagt fram for styret høsten 2021, står det i en uttalelse etter styremøtet.

Dermed kom FIS til motsatt konklusjon av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), som tidligere tirsdag meddelte at man fra kommende sesong forbyr smurning som inneholder C8-fluorkarbon.

Utsatt igjen

Heller ikke IBU vil benytte måleapparatet kommende sesong, men alle som vil delta i deres konkurranser må underskrive på at de ikke vil benytte ulovlig smurning, og det skal gjennomføres laboratorietester av smurningen. Sanksjoner kan dermed komme i ettertid ved regelbrudd.

I langrenn blir det ikke slike sanksjoner i OL-sesongen, men meningen er fortsatt å innføre forbudet mot skadelig fluorsmurning. Det skjer imidlertid først etter 2021-22-sesongen.

Opprinnelig skulle skadelig fluor forbys i smurning både i langrenn og skiskyting fra 2020-21-sesongen, men både FIS og IBU utsatte i fjor høst innføringen ett år.

– FIS fastholder sin beslutning om å utvikle en pålitelig testmetode som garanterer konkurransenes integritet, melder styret.

Mange vedtak

Fluorsmurning var bare ett punkt på en lang liste over temaer behandlet av styret, som blant annet godkjente verdenscupkalenderen for kommende sesong, besluttet at det for første gang skal arrangeres felles verdenscup i kombinert for menn og kvinner i Val di Fiemme og anbefalte bruk av beskyttende undertøy og «kollisjonsputer» i alpint kommende sesong, med mulighet for å påby det fra sesongen 2022-23.

I langrenn endres kvalifiseringen i lagsprint slik at fire lag fra hver semifinale går rett til finale, pluss to lag på tid. Til nå har det vært to lag fra hver semifinale, fire på tid.

