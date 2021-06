Hockeyforbundet: VM-troppen slipper karantenehotell – kan reise hjem

sport

Eide bekrefter den siste utviklingen i saken overfor NTB.

– Jeg har bare fått melding om at spillerne kan ha hjemmekarantene. Det er en beslutning som er tatt av en bemyndiget kommuneoverlege eller tilsvarende, sier generalsekretær Ottar Eide.

Han opplyser at omstendighetene rundt unntaket som er gitt er uklare, men peker på at spillerne skulle vært på karantenehotell på Helsfyr i Oslo kommune.

Det kan være årsaken til at saken havnet på bordet kommunalt.

– Alle var innstilt på karantenehotell, men hvordan dette har skjedd at de har fått denne kontakten, vet jeg ikke. Om det er direkte fra kommunen, eller om det er våre medisinske folk som har kontakter eller bekjentskaper, vet jeg ikke, sier Eide.

Ny vending

Ishockeylandslaget ankom tirsdag Gardermoen etter å ha spilt VM i Latvia. I henhold til nasjonale bestemmelser skulle de gå i karantene på hotell.

Slik blir det nå ikke, til tross for at regjeringen så sent som mandag kveld kommuniserte ut at det ikke vil bli gitt unntak for flere deler av toppidretten.

Utøvere som er aktuelle for deltakelse i OL og Paralympics, samt nødvendig støtteapparat, ble nylig gitt tillatelse til å følge et tilpasset karantene-opplegg ved ankomst til Norge. Det samme gjelder profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer etter landslagsoppdrag i utlandet.

Norges Ishockeyforbund ba om en tilsvarende tilpasning for VM-troppen etter hjemkomst fra Latvia, men fikk ikke innvilget dette.

Nå har saken tatt en ny vending.

Slipper ikke karantene

– Jeg unner for hele lagets del at dette er fantastisk hyggelig. Men jeg synes dette er synd for alle som er profesjonelle utøvere som reiser rundt og konkurrerer. De må i etterkant finne åpningene når de kommer hjem selv, sier generalsekretær Eide.

– Det er ikke verdig, men det slik regjeringen ønsker å ha det, tydeligvis. Det blir en litt uholdbar situasjon når alle må lete etter de rette personene å kontakte der de måtte havne på hotell, tilføyer han.

Så sent som mandag kveld opplyste kulturminister Abid Raja (V) at regjeringen hadde gjort en ny samlet vurdering og konkludert med at toppidretten, inkludert hockeylandslaget, ikke ville få tilpasset sitt karanteneopplegg.

– Jeg har stor forståelse for at flere har ønsket seg tilpassede regler, men regjeringen er nødt til å se smittesituasjonen i sin helhet, sa statsråden.

Han varslet videre at en ny vurdering og eventuelt oppmyking ville komme først på trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Den er tidfestet til midt i juni.

Solbakken-kritikk

Beslutningen om å ikke gi hockeylandslaget unntak førte til sterke reaksjoner – både fra de involverte og fra resten av idrettsmiljøet.

Fotballandslaget sjef Ståle Solbakken var blant dem som gikk tøft ut med kritikk mot regjeringen tirsdag. Nå tyder alt på at karantene-løsningen har endret seg.

Utøverne som i tiden framover er innvilget et tilpasset karanteneopplegg, slipper ikke karantene. De kan imidlertid gjennomføre denne der det er mulig å unngå nærkontakt med andre.

(©NTB)